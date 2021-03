Gemeenteraad: “Geen goed idee om kerncentrale in de Eemshaven te bouwen”

nieuws

Het is geen goed idee om een kerncentrale in de Eemshaven te bouwen. Dat blijkt uit een motie van GroenLinks, PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren en Student en Stad die woensdagavond door de gemeenteraad werd aangenomen.

Aanleiding voor de motie is een uitspraak van demissionair premier Mark Rutte (VVD) afgelopen zondag in het RTL Verkiezingsdebat. Daarin liet de minister-president weten dat een tweede kerncentrale in Nederland mogelijk in de Eemshaven gebouwd kan gaan worden. De partijen in de gemeenteraad vinden dat geen goed idee en willen dat er samen met andere gemeenten en de provincie wordt opgetrokken om de bouw van deze kerncentrale te voorkomen.

De uitspraak van Rutte leidde de afgelopen dagen tot een storm van kritiek. Maandag liet gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) al weten dat de bouw van een kerncentrale in de Eemshaven niet realistisch is en daarnaast ook volstrekt ongewenst is.