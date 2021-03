‘Gemeente Tynaarlo moet geld lenen aan Airport Eelde om exploitatieverliezen te financieren’

nieuws

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

De gemeente Tynaarlo moet geld gaan lenen aan Groningen Airport Eelde om de exploitatieverliezen de komende jaren te financieren. Dat vindt de fractie van Leefbaar Tynaarlo. Daarover schrijft RTV Drenthe.

Het vliegveld zegt voor haar voortbestaan jaarlijks zes tot acht miljoen euro van het Rijk nodig te hebben voor beheer en onderheid. Zo lang hier nog geen besluit over is genomen hoopt Airport Eelde ter overbrugging de 25 miljoen euro te mogen gebruiken die nog over is van de 46 miljoen euro die werd toegezegd om te investeren in de verdere ontwikkeling van het vliegveld.

Leefbaar Tynaarlo zegt dat het beter is om geld te gaan lenen aan Airport Eelde. Als onderpand voor de lening zouden de onroerende zaken die GAE in bezit heeft moeten gelden. Volgens de fractie zijn de risico’s bij een dergelijke lening met onderpand kleiner.