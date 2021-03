Gemeente: ‘Huurders Lefier moeten vertrekken uit voormalig University Hotel’

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Lefier mag per 1 september geen ‘short-stay’-kamers meer aanbieden in het voormalige University Hotel aan de Kleine Kromme Elleboog. Doet de corporatie dat wel, dan moet er een dwangsom van ruim 20.000 euro per week betaald worden aan de gemeente Groningen. Dat meldt stadsblog Sikkom maandagmiddag.

Verhuurder SIG Vastgoed 2 uit Groningen biedt, namens Lefier, woonruimte aan in het voormalige hotel en dat mag volgens de gemeente niet. Op het pand zit een hotelbestemming en de panden worden nu permanent bewoond, zo stelt de gemeente.

De woningen worden voor periodes van een half jaar tot een jaar aangeboden aan buitenlandse studenten. Ze betalen daar minimaal 500 euro per maand voor.

Verhuurder SIG is het niet eens met het standpunt van de gemeente en stelt dat de functie van het hotel niet is veranderd ten opzichte van de vorige eigenaar van het pand.