Gemeente Groningen krijgt gelijk: geen detailhandel op Sontplein

Foto: KB Wonen

De Raad van State heeft de gemeente Groningen in het gelijk gesteld in een zaak die was aangespannen door ontwikkelaar Stichting Exploitatie Winkelpark Sontplein (SEW).

SEW wilde in het winkelgebied Sontplein detailhandel en een horecazaak uitbaten, maar het gemeentebestuur heeft de hiervoor benodigde vergunningen geweigerd. Het ging om zaken als de Action, Big Bazar Action, Beter Bed, Beddenreus en Carpetright. De plannen zouden in strijd zijn met de gemeentelijke Structuurvisie Detailhandel en het horecabeleid, en ook met de Europese regels.

Volgens de Raad van State heeft de gemeente Groningen terecht beperkingen opgelegd aan de grootte en het type winkels op het Sontplein. Daar zijn enkel grote winkels toegestaan die handelen in goederen als auto’s, caravans, kampeerartikelen, woonwinkels en bouwmarkten. De gemeente wil geen kleinere winkels toestaan, omdat die zouden concurreren met zaken in de binnenstad.