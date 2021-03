Gemeente gaat meerdere opties onderzoeken om Zernike Campus bereikbaar te houden

nieuws

Foto: Daniel Silva - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42724816

Een meerderheid van de Groningse gemeenteraad vindt dat er meerdere opties onderzocht moeten worden om in de toekomst de Zernike Campus bereikbaar te houden. Dat bleek woensdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Om de Campus bereikbaar te houden wil men al onderzoek doen naar betere bus- of treinverbindingen. De fracties van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren vinden dat echter te beperkt en willen dat ook andere opties in het onderzoek worden meegenomen. Eén van de opties die tijdens de vergadering op tafel kwam te liggen is een tram zonder rails. Deze ‘Autonomous Rapid Transit’ rijdt op rubberen banden en is een mix tussen een bus en een tram. Het voertuig wordt al gebruikt in een aantal steden in China.

Naast deze tram moeten ook de gewone tram, lightrail en andere innovatieve en duurzame verkeersconcepten in het onderzoek worden meegenomen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde met het onderzoek in waardoor de gemeente Groningen nu onderzoek gaat doen naar de verschillende opties en hun voor- en nadelen.