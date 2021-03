Gemeente gaat lachgas in uitgaansgebied verbieden

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het gemeentebestuur verbiedt het recreatief gebruik en het bezit van lachgas in het kernuitgaansgebied van Groningen tussen 21.00 uur en 09.00 uur.

De gemeente en de politie zijn samen nagegaan in welke gebieden sprake is van structureel en permanent aanwezige overlast door lachgasgebruik. Er ligt daar veel zwerfafval, zoals ampullen en ballonnen, en er is sprake van overlast van jongeren op straat tijdens het uitgaansleven. Het lachgas wordt veelal gekocht bij een avondwinkel of ander verkooppunt. Er staan daar dan vaak grote groepen mensen bij elkaar.

De politie constateert regelmatig onveilige situaties, waarbij jongeren ‘out’ gaan na het gebruk van lachgas. In het bewuste gebied zijn al veiligheidsmaatregelen van kracht, zoals een alcoholverbod op straat. Volgens de gemeente is het niet verboden om in het uitgaangebied lachgas te kopen of bij je te hebben als dat niet voor recreatief gebruik is. Verkoop als zodanig is ook niet verboden. Het besluit treedt in werking als de nachthoreca weer open mag.