“Gemeente en coronavirus zijn grotere bedreiging voor de drafsport dan het Rhinovirus”

Foto: Bas Huybers

De Koninklijke Harddraverij & Ren Vereniging Groningen, de KHRV, maakt zich vooralsnog weinig zorgen over een uitbraak van het Rhinovirus. Dit virus houdt momenteel de paardenwereld in zijn greep.

Het dodelijke virus werd afgelopen dagen ontdekt bij een concours in het Spaanse Valencia waar honderden paarden aanwezig waren. Vier paarden zijn inmiddels overleden, bij zeventien anderen is het virus vastgesteld. De Internationale Paardensportfederatie, FEI, heeft daarop besloten om alle topevenementen die de komende vier weken in tien landen op het programma stonden, af te gelasten. Eén van de slachtoffers is het Indoor Brabant dat niet door kan gaan.

Organisatie is er snel bij geweest

“Het is een zorgelijke situatie”, zegt Kees de Bock van de KHRV. “Het gaat namelijk om een heel besmettelijk virus dat voor paarden dodelijk kan zijn. Het geluk is dat de organisatie er heel snel bij is geweest en direct alles heeft stilgelegd.” Toch maakt De Bock zich geen directe zorgen. “Als je puur kijkt naar de drafsport, in Nederland zijn zulke wedstrijden op dit moment vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk. In heel Europa worden wedstrijden georganiseerd, maar in Nederland niet. Dus op dat vlak verandert er voor ons niks.” De eerstvolgende wedstrijd die gehouden gaat worden in Groningen staat in april op het programma. Hoe, en of deze gehouden kan worden is nog onbekend.

“Alle paarden kunnen ziek worden”

Wel noemt De Bock het belangrijk dat het virus snel onder controle gebracht gaat worden. “We hebben het niet alleen over drafpaarden die besmet kunnen worden, alle paarden kunnen ziek worden, dus ook de beesten die je in een weiland ziet staan. Maar wat ik al zei, het is positief dat de organisatie er snel bij was waardoor het zich hopelijk niet verder gaat verspreiden.” De Bock denkt dat de invloed van het Rhinovirus uiteindelijk ook beperkt zal zijn. “Ik denk dat de gemeente Groningen en het coronavirus een grotere bedreiging voor de drafsport in Groningen zijn.”

Brief met oproep om in gesprek te gaan

Daarmee verwijst de KHRV naar de toekomst van de drafsport in Groningen. Het gemeentebestuur wil het Stadspark omtoveren tot een groot evenemententerrein. Hoewel uit geluiden van afgelopen weken blijkt dat er waarschijnlijk ook ruimte zal blijven voor kleinschalige evenementen. De KHRV heeft om die reden dinsdagochtend een brief verstuurd naar wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) en wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) met de oproep om in gesprek te gaan. “Naar de stellige overtuiging van de KHRV, maar ook in toenemende mate van lokale politici, dient er gezien deze nieuwe ontwikkeling nu eindelijk eens secuur gekeken te gaan worden naar de mogelijkheden, en niet enkel naar de onmogelijkheden, om de drafsport te behouden voor de Stad.” Daarnaast is er ook de KHRV een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente om het verzoekschrift voor Ontruimingsbescherming te laten beoordelen. Deze rechtszaak vindt halverwege april plaats.