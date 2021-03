nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De man die woensdagmiddag dood werd gevonden In een sloot bij een weiland aan de Lageweg bij Garmerwolde is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat is donderdag bekendgemaakt.

De politie heeft het onderzoek naar de dood van de man inmiddels afgerond. Zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt.

De vondst van het lichaam leidde tot een grote opkomst van de hulpdiensten. Ook de traumahelikopter kwam nog ter plaatse.