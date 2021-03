Geen huurtoeslag voor bewoners Acero: Belastingdienst herkent huisnummers niet

nieuws

De meeste studenten die in de studentenflat Acero aan de Esdoornlaan wonen, kunnen geen huurtoeslag aanvragen. De Belastingdienst herkent hun huisnummers niet. Dat meldt de Universiteitskrant.

De studentenflat telt tien verdiepingen, die weer zijn opgedeeld in blokken die elk hun eigen nummer hebben. Elke kamers heeft een toevoeging achter het nummer, bijvoorbeeld 278-1.

Het probleem is dat de Belastingdienst het nummer van de toevoeging niet herkend. Daardoor kan momenteel slechts één student per blok huurtoeslag aanvragen. Alle anderen krijgen te horen dat op hun nummer al toeslag is aangevraagd.

Volgens Lefier hebben huurders van Acero recht op huurtoeslag. De Belastingdienst echter zegt dat ze die informatie niet gekregen heeft. De Universiteitskrant concludeert dat het niet bekend is wanneer studenten wel huurtoeslag kunnen aanvragen.