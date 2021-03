Geen buitenlandse vakantiereizen tijdens meivakantie

nieuws

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) gaat dinsdagavond op de persconferentie naar alle waarschijnlijkheid bekendmaken dat het huidige negatieve reisadvies voor de hele wereld verlengd gaat worden. Dat melden bronnen in Den Haag.

Het huidige negatieve reisadvies geldt op dit moment tot half april. De verwachting is dat dit verlengd gaat worden tot en met 9 mei. Dit zou betekenen dat buitenlandse vakanties tijdens de meivakantie niet mogelijk zijn. Door het verlengen van het advies behouden alle landen de oranje kleurcode. Deze kleur geeft aan dat alleen noodzakelijke reizen gemaakt mogen worden. Vakanties horen hier niet bij. Met een negatief reisadvies is een vakantie in het buitenland niet verboden, wel kan het gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een reisverzekering.

De verwachting is dat Rutte tijdens de persconferenties ook iets gaat zeggen over de aanstaande zomervakantie. Dat perspectief lijkt positiever. De verwachting is dat begin juli alle volwassenen in het land minstens één prik van een coronavaccin gehad hebben.