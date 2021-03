Gedupeerden gaswinning gaan zwartboek aanbieden aan burgemeester

nieuws

Foto: SP Groningen

Gedupeerden van de gaswinning in Groningen gaan donderdag een zwartboek overhandigen aan burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen. Het zwartboek bestaat uit ongeveer 200 verhalen.

Het zwartboek is opgesteld omdat na jaren van beloftes uit Den Haag er voor tienduizenden Groningers nog altijd geen oplossing is. “Dit is gekend onrecht”, zegt SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman. “Den Haag weet al aren dat bewoners vermorzeld worden. Maar er gebeurt veel te weinig.” Bij de overhandiging van het zwartboek is ook wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen aanwezig. “Onze lokale en regionale bestuurders en volksvertegenwoordigers moeten met gedupeerden een vuist maken naar Den Haag om te zorgen dat deze ramp eindelijk stopt.”

“We wachten al vier jaar”

De verhalen die in het boek aan bod komen laten zien hoe mensen al jaren strijden en nog steeds in een kapot huis zitten. Eén van de verhalen is die van Hannah Venhuizen uit Ten Post. Zij wacht al vier jaar op een nieuw huis en daar komen waarschijnlijk nog vier jaar bij. “Onze gehele toekomstplannen en het onderhoud van onze woning staan on-hold. Dit drukt regelmatig erg op de sfeer in huis en de keuzes die we maken”, zegt Venhuizen.

“Gemeente moet samen met gedupeerden een vuist maken”

Met het zwartboek wil de SP dat er eindelijk eens geluisterd gaat worden naar de gedupeerden zelf. “Er is door de staat ruim 400 miljard verdiend aan de gaswinning, maar nog steeds is er geen oplossing voor tienduizenden gedupeerde Groningers”, zegt fractievoorzitter Jimmy Dijk. “De gemeente moet samen met de gedupeerden een vuist maken. Daarom voeren wij de druk met deze actie op. Het is hoog tijd voor een crisisaanpak waarbij de belangen van de gedupeerden op de eerste plaats komen.”