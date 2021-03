Bedrijf aan Van Swietenlaan enige tijd ontruimd

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een bedrijf aan de Van Swietenlaan, dat onder andere contactlenzen vervaardigd, is in de nacht van zondag op maandag enige tijd ontruimd geweest. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Rond 00.15 uur kwam er bij de hulpdiensten de melding binnen van een mogelijke gaslekkage waarop een tankautospuit van de brandweer ter plaatse werd gestuurd. “Het gebouw is ontruimd”, vertelt Ten Cate. “Medewerkers staan buiten. Ook is er behoorlijk wat politie aanwezig. Zij hebben de straat afgezet.” De medewerkers werden opgevangen in het Martini Ziekenhuis.

Brandweerlieden hebben in het gebouw onderzoek gedaan. “Men ging met adembescherming op het gebouw binnen. Ik heb begrepen dat het ging om een lek in een ventilatiesysteem.” Rond 02.00 uur werd het gebouw vrijgegeven. Kort daarvoor werd de afzetting al opgeheven. Vanwege de wegafsluiting werd het busverkeer omgeleid.