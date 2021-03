‘Gas’ en ‘De Tussenzus’ winnaars Beste Groninger Boek

nieuws

Emiel Hakkenes en Vincent Kortmann zijn de schrijvers van het Beste Groninger Boek van 2021. Dat maakte NOORDWOORD vrijdagmiddag bekend. De twee prijswinnaars kregen een kunstwerk van Hille Dussel en een bos bloemen uitgereikt.

Hakkenes won de prijs voor de categorie ‘non-fictie’ met zijn boek Gas, waarin hij de dromen en daden schets van de mensen die de loop van de geschiedenis van het Nederlandse gas hebben bepaald.

In de categorie fictie won de roman De Tussenzus van schrijver Vincent Kortmann, een ‘vlot geschreven verhaal over onthechte jonge mensen’, aldus de jury.

De prijs voor het Beste Groninger Boek wordt sinds 2010 jaarlijks uitgereikt door NOORDWOORD in samenwerking met Forum Groningen. In aanmerking komen boeken die zich afspelen in Groningen, die gaan over Groningen of die geschreven zijn door een in Stad of provincie woonachtige auteur.