Frustratie bij vv Gorecht over afgelasting trainingen door harde wind

sport

Foto Andor Heij. Gorecht - Broekster Boys

De trainingen en wedstrijden van vv Gorecht en vv Haren op sportpark de Koepel in Haren zijn zaterdag allemaal afgelast. De lichtmasten op het complex zijn mogelijk niet bestand tegen de harde wind die verwacht wordt.

Enige tijd geleden werden alle lichtmasten in Groningen gekeurd en een deel bleek in slechte staat en moet vervangen worden. Maar dat kan niet allemaal op korte termijn. Op sportpark De Koepel staan nog zwakke masten. Afgesproken werd om niet te spelen en te trainen wanneer er windkracht 6 of meer verwacht wordt.

Trainer Hans van der Ploeg van Gorecht 1 noemt dat op twitter frustrerend, omdat hij vanwege de coronamaatregelen al lang niet meer fatsoenlijk heeft kunnen trainen. “Mag het eindelijk weer in teamverband, krijg je dit”.

Ook voorzitter Mariska Sloot noemt het frustrerend en laat weten dat het nog niet duidelijk is wanneer de lichtmasten vervangen gaan worden.

Update: Ook op andere sportcomplexen is er hetzelfde probleem. Zo laat vv Omlandia uit Ten Boer weten dat daar zaterdag ook niet gespeeld of getraind kan worden.