Foto: Chris Bakker

Aan de Slachthuisstraat in Groningen is dinsdagmiddag brand ontstaan in een woning. Daarbij kwam flink wat rook vrij.

Volgens omstanders was de rook afkomstig uit één van de slaapkamers in de woning. Er waren geen mensen aanwezig in de woningen en er vielen dan ook geen gewonden.

De politie sloot de straat tijdelijk af. Een brandweerwoordvoerder laat weten dat de brand is ontstaan, doordat er een spuitbus in de ruimte is ontploft.

Foto: Martin Nuver