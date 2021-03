Fietser gewond na botsing met hardloper

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk maandagavond op de Oostersingel is een fietser gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.50 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Het gaat om een botsing tussen een fietser en een hardloper. De fietser kwam hard ten val.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Behalve de politie en medewerkers van Handhaving kwam ook een ambulance naar de plaats van het ongeluk. Verpleegkundigen hebben zich ontfermd over zowel de fietser als de hardloper.

“De fietser is dusdanig gewond geraakt dat deze is overgebracht naar het ziekenhuis. De hardloper is licht gewond geraakt en kon ter plaatse behandeld worden aan zijn verwondingen.” Er is onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.