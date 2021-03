Fietser gewond bij verkeersongeluk Laan Corpus den Hoorn

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de Laan Corpus den Hoorn is een fietser gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.40 uur ter hoogte van de afslag naar de Wenckebachlaan. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Het gaat om een aanrijding tussen een auto en een fietser. Bij de botsing is de fietser ten val gekomen. Voorbijgangers hebben eerste hulp verleend. Terwijl een ambulance aanrijdend was reed op dat moment een andere ziekenwagen voorbij. Deze ambulanciers zijn gestopt en hebben het verlenen van eerste hulp overgenomen totdat de andere collega’s arriveerden.”

Het slachtoffer is na stabilisatie met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Naar de precieze oorzaak wordt onderzoek gedaan.