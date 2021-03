Fietser aangereden op Eeldersingel, automobilist rijdt door

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een fietser is zaterdagmiddag aangereden door een personenauto op de Eeldersingel. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.50 uur ter hoogte van de kruising met de Marwixstraat. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Het gaat om een aanrijding tussen een personenauto en een fietser. Het verhaal gaat dat de auto uit de Marwixstraat kwam en de Eeldersingel opreed in de richting van de Emmasingel. Bij deze manoeuvre botsten de fietser en de auto. De bestuurder van de auto is na het ongeluk doorgereden.” Volgens Wind is de fietser lichtgewond geraakt aan zijn pols.

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.