FC Groningen speelt later tegen PSV door inhaalwedstrijd Ajax

FC Groningen moet op 24 april een uur en een kwartier later aantreden in Eindhoven voor de Eredivisie-wedstrijd tegen PSV. Uitzendgemachtigde ESPN vroeg de KNVB de wedstrijd om 20.00 uur van start te laten gaan, in plaats van het geplande tijdstip van 18.45.

De verandering in het speelschema is uiteindelijk een gevolg van de inhaalwedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht. Dit duel werd begin februari uitgesteld vanwege het slechte weer.

De wedstrijd kan pas op 22 april worden gespeeld, waardoor ook wedstrijd van PSV, FC Groningen, Sparta, FC Emmen, Heracles, FC Twente, AZ en VVV in het gedrang kwamen.

De aanvangstijd van onze uitwedstrijd tegen PSV is verplaatst naar 20.00 uur. Dit was 18.45 uur.#psvgro https://t.co/tTyMpRnFYH — FC Groningen (@fcgroningen) March 25, 2021