FC Groningen komt in eigen huis niet verder dan een gelijkspel tegen FC Emmen

FC Groningen heeft zaterdagavond met 1-1 gelijkgespeeld tegen FC Emmen. Onder barre omstandigheden was het FC Emmen dat het betere voetbal speelde, maar door een doelpunt van Da Cruz de punten moest delen.



De Emmenaren kregen in de eerste helft de grootste mogelijkheden op de openingstreffer. Al na twee minuten voetballen strandde Michael de Leeuw op Sergio Padt en na negen minuten voetballen vloog een vrije trap van Araujo via de vingertoppen van Padt op de paal. In de 38e minuut opende Glenn Bijl namens FC Emmen de score: de verdediger haalde uit en via het been van Daniel van Kaam was doelman Padt verschalkt: 0-1. FC Groningen kwam niet in het spel en moest wachten tot de laatste minuut van de eerste helft voor een kans. Alessio Da Cruz de bal aangespeeld door Patrick Joosten, maar wist de bal niet goed te drukken.

In de tweede helft begon de ploeg van Danny Buijs beter te voetballen en creëerde het mogelijkheden op de gelijkmaker. Na een uur voetballen werd dit beloond: Tomas Suslov stak Alessio Da Cruz goed weg en laatstgenoemde maakte koel af oog in oog met doelman Verrips: 1-1. Beide ploegen gingen in de slotfase op zoek naar de winnende treffer, maar die bleef uit. Een opmerkelijk moment volgde nog in de blessuretijd: FC Groningen-trainer Danny Buijs kreeg het aan de stok met Glenn Bijl. De trainer van de thuisploeg trok aan de nek van Bijl en werd daarvoor gestraft met een gele kaart. Danny Buijs gaf na afloop aan het wellicht beter niet gedaan te hebben, maar het gebeurde in de emotie. Excuses aan het adres van Bijl vond de oefenmeester overdreven.

Volgende week zaterdag speelt FC Groningen om 21:00 een uitwedstrijd bij RKC Waalwijk.