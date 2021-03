Fans halen ruim 3.000 euro op met voetbalquiz voor Waterloo Bar

nieuws

Initiatiefnemer Niels Span tijdens de livestream voor de Waterloo Bar. Foto: Rik Maris

FC Groningen-fans hebben vrijdagavond 3.093 euro opgehaald met een voetbalquiz ten behoeve van de Waterloo Bar. Door de coronacrisis heeft de bar aan de Verlengde Oosterweg het zwaar.

De actie werd enkele weken geleden opgezet door Niels Span en Patrick Beertema. Toen zij hoorden dat hun voetbalkroeg, waar vele FC-supporters elkaar ontmoeten, het zwaar had werd besloten een online voetbalquiz te organiseren. Aan de quiz deden 47 teams mee waarbij er mooie prijzen te winnen waren als een bier- en boekenpakket. Daarnaast was er een veiling van onder andere een wedstrijd-gedragen en gesigneerd shirt van Brescia-speler Tom van de Looi, een shirt dat door de hele FC-selectie was gesigneerd en een polo van assistent-trainer Adrie Poldervaart.

De quiz en de veiling leverde uiteindelijk 3.093 euro op. Om de Waterloo Bar ook de komende tijd te ondersteunen is er een crowdfundingsactie opgestart. Meer informatie hierover vind je op deze website.