nieuws

Foto: Anneloes Struik

Een groep mensen protesteert woensdagavond op de Grote Markt tegen de coronamaatregelen. De personen dragen bij de actie fakkels.

In totaal gaat het om enkele tientallen mensen die protesteren. Aanvankelijk wilden zij een tocht lopen door de binnenstad maar burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen heeft dat verboden. In plaats daarvan loopt men nu rondjes over de Grote Markt.

De politie houdt bij de actie een oogje in het zeil.