Fakkelactie vluchtelingen Grote Markt: “Het was mooi, integer en indringend”

De vlam arriveert op de Grote Markt. Foto: Willeke Evink

Vluchtelingencomité Groningen kijkt tevreden terug op de actie dinsdagmiddag op de Grote Markt waarbij aandacht gevraagd werd voor een humaner migratiebeleid.

“Bij een actie als deze is het heel moeilijk om het woord ‘succes’ in de mond te nemen”, vertelt Willeke Evink van het Vluchtelingencomité. “Maar het was een hele mooie bijeenkomst die goed in elkaar zat, en die toch ook wel wat los heeft gemaakt.” Bij de actie, waarbij er aandacht werd gevraagd voor de onmenselijke omstandigheden waarin gevluchte mensen moeten overleven in Europa, loopt men tot 17 maart met een fakkel door Nederland. Op zo’n veertig locaties worden wakes gehouden, waaronder in Groningen.

“Mannetje of honderd”

“Rond 17.00 uur kwamen de mensen uit Delfzijl de Grote Markt oplopen. Ze hadden dat heel mooi gedaan. Ze hadden natuurlijk de vlam bij zich, maar ze hadden ook zelf gemaakte fakkels bij zich. Ze hebben vertelt over hun tocht naar Groningen, over wat ze onderweg beleefd hadden. Daarna volgden er een aantal toespraken. Dat was een mooie combinatie van een ervaringsverhaal, politiek en gedicht.” Wat volgens Evink opviel was het aantal mensen dat op de bijeenkomst af was gekomen. “De coronamaatregelen werden uiteraard nageleefd, maar ik denk toch wel dat er een mannetje of honderd aanwezig was. Er waren ook flink wat mensen aanwezig die een migratie-achtergrond hebben. Het waren in ieder geval meer mensen dan wat wij verwacht hadden.”







Op de Grote Markt vonden verschillende toespraken plaats. Foto: Willeke Evink

“Moria is geen exces maar exemplarisch voor wat er gebeurt in Europa”

Eén van de mensen die uitgenodigd was als spreker is raadslid Jeffry van Hoorn van GroenLinks. “Het was eigenlijk best wel mooi. De kern van mijn verhaal was dat ik vind dat wij terug moeten naar een humaner vluchtelingenbeleid. Volgens mij moeten we duidelijk maken dat het bij dit probleem over mensen gaat. Mensen die wij vanuit onze rijkdom kunnen helpen. Bij dit vluchtelingenprobleem is het volgens mij zo dat mensen weten dat het speelt, maar dat ze het ook niet weten. Moria is een voorbeeld dat we allemaal kennen, maar er zijn zoveel meer mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Moria is wat mij betreft een voorbeeld van falend beleid. Je kunt het geen exces noemen, maar het is meer exemplarisch voor wat er gebeurt in Europa.”

Bloemen

Een verhaal dat eveneens indruk maakte op de aanwezigen was het verhaal van Suad. “Het was heel integer en indringend”, vertelt Evink. “Suad vertelde het verhaal dat zij meegemaakt heeft en dat zorgde gewoon voor kippenvel. En het maakte ook indruk op de aanwezigen. Na afloop sprak ik haar en toen had ze een bos bloemen in haar hand. Ze vertelde dat ze die had gekregen van een mevrouw die het eigenlijk voor haarzelf gekocht had. Maar het verhaal had zoveel indruk gemaakt dat ze besloot om de bos bloemen te schenken. Het is zoiets kleins, maar het is zo mooi.”

De vlam blijft tot woensdagochtend in Groningen. Dan gaat de reis verder in de richting van Waskemeer, gemeente Ooststellingwerf.