Fakkel voor humaner migratiebeleid gearriveerd op Grote Markt

Foto: Marlies van Rhee

De fakkel waarmee Vluchtelingencomité Groningen en MiGreat aandacht vragen voor een humaner migratiebeleid is dinsdagmiddag rond 17.00 uur gearriveerd op de Grote Markt. Op de Grote Markt vinden toespraken en vindt een wake plaats.

De vlam is in Delfzijl begonnen aan een tocht die tot 17 maart, de dag van de Tweede Kamerverkiezingen, verschillende locaties in Nederland aan gaat doen. Met de actie wordt aandacht gevraagd voor de onmenselijke omstandigheden waarin gevluchte mensen moeten overleven in Europa. Behalve over de situatie op Moria gaat het ook over de situaties bij Calais en nabij Sarajevo.

Met de actie wil men bewustwording creëren. “Veel mensen weten niet wat er precies in Europa speelt”, liet Willeke Evink van Vluchtelingencomité Groningen afgelopen zaterdag aan OOG Tv weten. “Kinderen die opgroeien in de blubber, zinkende boten en verdrinkende mensen. De ellende aan de Europese grenzen is enorm.” De fakkel vertrekt woensdag vanuit Stad richting Waskemeer, in de gemeente Ooststellingwerf.

Meer informatie over de actie in Groningen is te vinden op deze pagina.