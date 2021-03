Evenementenbranche komt met plan voor terugkeer naar oude normaal

nieuws

De evenementenbranche heeft een plan gemaakt waarmee de sector sneller uit de coronacrisis kan komen. In het plan komt vanaf 1 juli de anderhalve meter afstand-regel te vervallen.

In het land vinden momenteel verschillende proefevenementen plaats. Zo is er al een cabaretvoorstelling geweest en zijn er voetbalwedstrijden met publiek georganiseerd. De evenementenbranche zegt dat men na deze proefevenementen door wil pakken. “In de huidige routekaart van de overheid is nog geen rekening gehouden met vaccinaties en sneltesten”, schrijft Eventplatform en de Alliantie van Evenementenbouwers.

Sneltesten

In het plan schrijft men dat men vanaf april weer publiek welkom wil heten op anderhalve meter afstand. In mei en juni wil men rond evenementen als het Eurovisie Songfestival en het EK voetbal extra stappen zetten. Door dan sneltesten te gaan gebruiken zou de capaciteit van zalen naar vijftig of zelfs zeventig procent kunnen. Als alles goed verloopt kan vanaf 1 juli de anderhalve meter afstand vervallen. Deze datum wordt genoemd omdat demissionair Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid eerder deze week heeft laten weten dat dan iedereen de mogelijkheid heeft gehad om minimaal één keer gevaccineerd te worden.

Groene zone

In het plan wordt geschreven over een ‘groene zone’. “Door te werken met testen, testbewijzen, aandacht voor hygiënemaatregelen en professionele begeleiding kan een zogenoemde ‘groene zone’ gecreëerd worden. De branche noemt het ook belangrijk om dit plan door te zetten omdat mensen dringend behoefte hebben aan ontspanning op een verantwoorde en veilige manier.