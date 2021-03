“Elkaar al drie maanden niet kunnen zien, niet kunnen repeteren, dat is een groot gemis”

nieuws

Foto: Philip Pruim

De coronacrisis raakt iedereen. Het Haydn Jeugd Strijkorkest, het HJSO, is een orkest dat hard geraakt wordt door de coronamaatregelen. Maar orkestmanager Anna de Vries is optimistisch.

Hoi Anna! Hoe gaat het met het HJSO?

“Het is een pittige tijd. Bij deze vraag moet ik ook gelijk denken aan ons kerstconcert dat we in december geplanned hadden staan, één van de hoogtepunten van ons seizoen. We waren na de zomervakantie weer begonnen met repeteren en eigenlijk waren we er helemaal klaar voor om vier mooie concerten te gaan geven. Een paar dagen hiervoor hoorden we dat het land opnieuw in een lockdown ging en onze concerten dus niet door konden gaan. Dat was zo ontzettend zuur.”

Dit weekend is het een jaar geleden dat Nederland voor het eerst in een lockdown belandde. Dit betekent dat jullie ook al een jaar met de gevolgen te maken hebben …

“Klopt. Op 7 maart 2020 hadden we onze laatste grote activiteiten. Wij hebben twee orkesten, het HVSO, het Haydn Voorbereidend Strijkorkest, en het HJSO. Het HSVO bestaat uit leden in de leeftijd van negen tot en met veertien jaar. Zij hadden op 7 maart een meespeeldag. Kinderen die het leuk lijkt om in een orkest te spelen kunnen tijdens deze dag meespelen en kijken of het echt iets voor ze is. De dag was een groot succes. Ons HJSO had in de avond een concert in Appingedam dat heel goed verliep. Een paar dagen later ging Nederland op slot. Voor ons betekende het dat we tot 1 juni niet konden repeteren en elkaar niet konden ontmoeten.”

Hoe vervelend was dat?

“In het begin denk je nog dat het een aantal maanden zal duren en dat het daarna wel weer goed komt. Concerten die we geplanned hadden staan verschoven we naar later in het jaar. Samen probeerden we de moed er in te houden. Door middel van verschillende online initiatieven hielden we contact. Zo hebben we verschillende video’s gemaakt zodat we het gevoel hadden dat we toch samen muziek maakten. En uiteindelijk leek het vanaf de zomer ook beter te worden. Op 1 juni kregen we groen licht om weer te repeteren in de Lutherse Kerk, de locatie waar wij altijd repeteren. Eerst nog op anderhalve meter afstand van elkaar met alle maatregelen die daarbij horen. Later kwam die afstandsregel te vervallen omdat kinderen en jongeren minder besmettelijk zouden zijn. In juli hebben we zelfs een aantal slotconcerten kunnen geven in De Nieuwe Kerk waardoor we het seizoen toch nog een beetje normaal hebben kunnen afsluiten.”

Nu weet ik dat jullie in de zomer ook altijd op tournee gaan, Europa in. Dat is niet doorgegaan hè?

“Nee, klopt. En dat is zuur. We maken altijd een tournee van tien dagen waarbij we elke dag een concert geven. Vaak in Europa maar we zijn een aantal jaren geleden bijvoorbeeld in Suriname geweest. En dat is een evenement waar ontzettend naar wordt uitgekeken. Te meer omdat het voor een bepaalde groep de afsluiting is van hun tijd bij het HJSO. In het HJSO zitten jongeren tot en met negentien jaar. Dus elk jaar zwaaien er orkestleden af. Zij hebben afgelopen jaar niet de afsluiting gehad waar zij op gehoopt hadden. Dat was een grote domper.”

Als je zo terugblikt op het afgelopen jaar. Is het niet doorgaan van de tournee ook het grootste pijnpunt geweest?

“Het was ontzettend jammer. Maar ik denk dat de tweede lockdown nog vervelender was. We hebben elkaar nu al drie maanden niet gezien. Normaal repeteren we één keer in de week in de Lutherse Kerk. De sociale contacten, het repeteren, het samenspel, het ontbreekt al drie maanden. En dat is zwaar. Natuurlijk wordt er wel gezoomd, en gelukkig kunnen de kinderen en jongeren sinds een aantal weken weer naar school, maar je wilt zo graag weer samen muziek maken. Dat wordt gemist.”

We zitten op dit moment in de voorjaarsperiode. Hoe zie je de komende maanden? Wat is je verwachting?

“Ik hoop dat we weer heel snel mogen beginnen met repeteren. Dat we elkaar weer kunnen zien. Daar kijken we echt naar uit. En hopelijk kunnen we richting de zomer weer mooie concerten geven. Digitaal is er gelukkig heel veel mogelijk. Maar er is niets mooier om als toeschouwer in een gebouw te zitten, waar de akoestiek fantastisch is, en te genieten van de mooie klanken. Daar kijken we echt reikhalzend naar uit.”

Je noemt ‘digitale muziek’. Je hebt volgens mij ook nog een leuk primeurtje hè?

“Haha, ja. We zijn binnenkort ook op Spotify te vinden. En daar zijn we ontzettend blij mee. Daarnaast kunnen mensen via onze website cd’s bestellen. Met de koop steunt men ons heel erg. Maar bovenal hopen we gauw weer live te kunnen spelen voor publiek.”

Beluister hieronder het HSJO met ‘Serenade for Strings in G minor, Op. 242’ tijdens een concert in De Nieuwe Kerk in het voorjaar van 2018