Eigenaar Le Souk winnaar Beste Buurt-ondernemer van Groningen

Foto: Ebel Glastra

Eigenaar Mohammed Kemmoun van Le Souk aan de Folkingestraat is verkozen tot de Beste Buurt-ondernemer van 2021. De verkiezing werd gehouden door de website indebuurt.nl.

Kemmoun runt Le Souk samen met zijn dochter Maisa. Kemmoun kwam in 1982 in Groningen te wonen. Al snel miste hij een paar dingen. Omdat hij nergens olijven, daders, vijgen en kruiden kon kopen besloot hij om een winkel op te zetten die zich door de jaren heen gespecialiseerd heeft in Noord-Afrikaanse en Mediterrane levensmiddelen. De winkel is uitgegroeid tot een begrip.

Klanten prijzen Le Souk. In de nominaties wordt gesproken over ‘goede service’, ‘heerlijk eten’, ‘prachtige zaak’ en ‘goede dienstverlening’. In de finale van de wedstrijd nam Kemmoun het op tegen kinderkledingwinkel Musjes en kapsalon Hairforce. Uiteindelijk kreeg Le Souk de meeste stemmen.