Eerstvolgende 112groningenDag wordt in juni 2022 gehouden

Foto: 112groningen.nl

Er ligt een nieuwe datum op tafel voor de eerstvolgende 112groningenDag. Eigenaar Martin Nuver van de incidentenwebsite laat weten dat men het oog heeft laten vallen op zaterdag 11 juni 2022.

“We hadden aanvankelijk onze pijlen gericht op dit jaar”, vertelt Nuver. “Om in juni van dit jaar weer een grote 112groningenDag te organiseren in Martiniplaza. Maar omdat grote evenementen tot 1 juni verboden zijn vinden we het te risicovol om het dit jaar al te organiseren. Daarom hebben we eerder al besloten om de editie ook dit jaar niet door te laten gaan en waarbij we nu bekendmaken dat 11 juni volgend jaar de nieuwe datum wordt. Aan de ene kant realiseren we ons dat het jammer is dat het dit jaar niet door kan gaan, aan de andere kant willen we een mooi evenement organiseren en hebben we de volksgezondheid hoog in het vaandel staan. We gaan er vanuit dat we volgend jaar corona ver achter ons hebben gelaten en dat er genoeg tijd is om het evenement goed te organiseren.”

“Zin in iets leuks”

Volgens Nuver zijn inmiddels veel standhouders gecontact. “Heel veel partijen laten weten dat ze graag weer mee willen doen. Men heeft weer zin in iets leuks, dus dat is super leuk om te horen.” De laatste 112groningenDag werd gehouden in 2018. Vorig jaar kon de dag eveneens niet gehouden worden vanwege de coronamaatregelen.

112groningenDag

Op de 112groningenDag krijgen hulpdiensten de ruimte om zich te presenteren. Behalve de brandweer, politie en ambulance waren bij de laatste editie ook Defensie, Koninklijke Marechaussee, USAR en tal van andere diensten aanwezig. Het publiek kon kijken naar demonstraties, kon voertuigen bekijken en kon langs informatiestands lopen.

