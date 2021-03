Eerste verdachte van steekpartij tegen agenten uitgeleverd

nieuws

In de Van Houtenlaan zijn woensdagavond veel hulpdiensten aanwezig. Foto: Patrick Wind

De 20-jarige man uit de gemeente Oldambt, die ervan wordt verdacht dat hij op 10 maart betrokken is geweest bij een steekpartij tegen twee agenten aan de Van Houtenlaan in Groningen, is maandag overgebracht naar Nederland. Dat maakte de politie dinsdagmiddag bekend.

De Oldamster is maandagavond ingesloten in Nederland. Zijn 32-jarige medeverdachte, met de Amerikaanse nationaliteit, zit nog steeds vast in Frankrijk. Er zijn vermoedelijke problemen met zijn uitlevering, waardoor nog niet bekend is wanneer hij overgebracht wordt naar Nederland.

De twee mannen worden ervan verdacht dat de op 10 maart jongstleden twee agenten hebbn gestoken aan de Van Houtenlaan in Groningen. Eén van de agenten raakte daarbij ernstig gewond aan zijn hoofd en zijn hals. De politie stelde vervolgens een klopjacht in naar de twee verdachten.

Twee dagen later deed de politie uitgebreid onderzoek in een woonboot aan het Winschoterdiep, waar de verdachten de nacht doorbrachten na de steekpartij. Vervolgens vetrokken ze per auto naar Noord-Frankrijk, waar ze met hulp van de Belgische politie werden aangehouden.