Eerste lockdown zorgde niet voor ‘babyboom’ in gemeente Groningen

nieuws

foto: limaoscarjuliet / Flickr.com

De eerste lockdown heeft niet voor een ‘babyboom’ gezorgd in de gemeente Groningen. Daarmee staat Groningen in contrast tot het landelijk gemiddelde, zo blijkt uit een analyse van geboortecijfers MineMe.nl

In totaal werden er in januari en februari 787 Groningse coronababy’s geboren, 4,3 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Groningen staat daarmee in contrast met een aantal andere Groninger gemeentes. Zo nam het aantal geboortes in vier van de tien Groningse gemeenten toe. Vooral in Veendam (34,6 procent), Eemsdelta (23,5 procent) en Westerkwartier (10,1 procent) werden veel meer kinderen geboren dan een jaar eerder. In Midden-Groningen nam het aantal geboortes juist sterk af, met 28,6 procent.

Volgens de onderzoekers zorgt een crisis als de corona-lockdown meestal voor een tijdelijke dip in het aantal geboortes, gevolgd door een toename na afloop van de crisis. De coronacrisis is daar een uitzondering op, mogelijk doordat de lockdown ervoor zorgde dat stellen meer tijd thuis met elkaar doorbrachten.