Eerste kievitsei provincie Groningen gevonden nabij Leegkerk

nieuws

Foto: Landschapsbeheer Groningen

Weidevogelbeschermer Bertjaap Darwinkel heeft woensdag het eerste kievitsei van de provincie Groningen gevonden. Darwinkel vond het nest op een landerij nabij Leegkerk in de gemeente Groningen.

Landschapsbeheer Groningen en Collectief Groningen West hebben de vondst gecontroleerd en goedgekeurd. Afgelopen twee jaar vond Darwinkel op hetzelfde perceel ook het eerste kievitsei. Volgens het Landschapsbeheer is door de hoge grondwaterstand en het kruidenrijke gras het een uitermate geschikt perceel voor broedende weidevogels.

Landelijk werd het eerste kievitsei vorige week vrijdag gevonden in de buurt van Wilnis, in de gemeente De Ronde Venen. Met het vinden van het eerste kievitsei begint het weidevogelseizoen. De start daarvan is vroeger dan ooit. Veel landbouwwerkzaamheden moeten namelijk nog uitgevoerd worden. Vrijwilligers trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren weidevogelnesten te zoeken en te beschermen. Door nesten te signaleren of te verplaatsen krijgen weidevogels een kans om de eieren uit te broeden.