Eerste huurders betrekken studentenflat Acero

nieuws

De eerste huurders van de gerenoveerde studentenflat Acero aan de Esdoornlaan ontvangen deze week de sleutel van hun nieuwe kamer. Er is veel belangstelling voor de kamers.

De flat van woningcorporatie Lefier is de afgelopen tijd ingrijpend opgeknapt. Acero, de middelste van de drie studentenflats in Selwerd, is vrijwel geheel gestript en vanaf het betonnen skelet opnieuw opgebouwd. De kamers zijn groter geworden doordat de gevels naar voren zijn geplaatst. Elke bewoner heeft een eigen douche- en toiletruimte. Keuken en woonkamer worden gedeeld met zes of zeven huisgenoten. Het gebouw is duurzaam en gasloos.

Omdat bezichtiging van het complex vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk was, heeft Lefier een virtuele tour aangeboden. De inschrijfpagina werd ingericht met onder meer foto’s en plattegronden. Het merendeel van de studio’s is binnen twee weken verhuurd. Lefier laat sinds 1 maart elke maandag zestig huurders op verschillende verdiepingen hun kamers betrekken.