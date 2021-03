Eerste echte lentedag en het Noorderplantsoen stroomt weer vol

nieuws

Foto: Anneloes Struik

Tijdens de eerste echte lentedag van 2021 konden veel Stadjers het niet laten om het Noorderplantsoen in te gaan. Daardoor was het druk in het park en leken de corona-regels soms even niet te bestaan.

De fietsen stonden dinsdagmiddag weer rijendik langs de kant van de fietspaden door het park. Volgens aanwezigen werden de corona-regels voor het grootste gedeelte opgevolgd door afstand te houden, maar waren er een aantal plekken in het park ‘echt te druk’.

In het park worden sinds maart vorig jaar al stewards ingezet tijdens drukke dagen. Het plantsoen werd vorig jaar meerdere keren ontruimd door de politie, omdat er te veel mensen dicht op elkaar zaten.

Het RIVM waarschuwt dinsdagmiddag juist om de drukte niet op te zoeken tijdens de mooie, aankomende lentedagen. Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt op en de rijksdienst vreest voor een nieuwe hausse aan ziekenhuisopnames.

Foto: Anneloes Struik Foto: Ecco van Oosterhout