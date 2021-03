Eerste duurzame demohuis in Paddepoel van start

nieuws

Foto: Grunneger Power

Een huis dat meer energie opwekt dan nodig is wat vervolgens met anderen kan worden gedeeld. Dat is het doel van het project demohuis van het samenwerkingsverbond MAKING-City.

Het eerste demohuis staat aan de Zuiderkruislaan. De bewoners van deze woning gaven zich in de zomer van 2018 op voor deelname aan het project. In totaal krijgen drie huizen in de wijk Paddepoel een totale duurzame make-over. De bewoners van de eerste woning laten weten content te zijn met de aangename warmte van hun gloednieuwe installatie. Deze installatie bestaat uit een zeer efficiënte lucht-waterpomp in combinatie met een warmte-terugwininstallatie. Dit laatste systeem voert gebruikte lucht af, en blaast schone lucht terug in huis. De warmte uit de afgevoerde lucht wordt gebruikt om de frisse buitenlucht voor te verwarmen via een warmtewisselaar, waardoor dit stookkosten scheelt. In de komende periode zullen er nog zonnepanelen worden aangelegd.

De bewoners van het demohuis delen hun ervaringen met andere bewoners in de wijk en met onderzoekers uit heel Europa. Het project in Groningen is uniek en is daarmee tegelijkertijd een voorbeeld voor andere Europese steden. In MAKING-CITY wordt er samengewerkt door de gemeente Groningen, de Hanzehogeschool, de RuG, New Energy Coalition, woningcorporatie Nijestee, TNO, CGI, Waarborg Vastgoed, WarmteStad, Sustainable Building en Grunneger Power.

Meer informatie over het project is te vinden op deze pagina.