Eerste beelden vrijgegeven van verdachten steekpartij aan Van Houtenlaan

De politie heeft donderdagavond de eerste beelden vrijgegeven van de twee mannen, die ervan worden verdacht dat ze woensdagavond betrokken waren bij het steekincident tegen twee agenten aan de Van Houtenlaan in Groningen.

Op de beelden zijn twee mannen te zien die voldoen aan het signalement dat vanmiddag naar buiten werd gebracht. De mannen op de beelden zijn gefilmd terwijl zij over een trottoir aan de De Savornin Lohmanlaan fietsten, ter hoogte van de Beethovenlaan.

Volgens de politie draagt de man rechts op de foto een donkere pet én een donkere rugzak. De rugzak draagt hij op zijn rug, maar deze is ook met een band over de borst vastgemaakt. De man links op de foto draagt een vermoedelijk gewatteerde jas die wat lichter van kleur lijkt dan de jas van de rechter man. Aan de jas zit een capuchon vast, maar daarnaast lijkt hij een andere capuchon over zijn hoofd te dragen.

Meer beelden vrijgegeven als daders zich niet melden

Het opsporingsonderzoek is volgens de politie nog in volle gang. Zodra de politie over andere beelden van de verdachten beschikt die nieuwe aanknopingspunten geven voor herkenning van de mannen, zullen deze gedeeld worden. De politie benadrukt daarom dat de daders dit kunnen voorkomen door zich te melden.

Eén agent zwaargewond, maar buiten levensgevaar

De twee mannen werden woensdagavond, voorafgaand aan de steekpartij, staande houden vanwege een overtreding van de avondklok. De twee agenten werden aangevallen en verwond, een van hen zeer ernstig. Burgemeester Koen Schuiling liet donderdagavond weten dat de zwaargewonde agent inmiddels buiten levensgevaar verkeert.