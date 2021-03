DWARS: “Meneer Rutte, zet die kerncentrale bij Den Haag”

nieuws

De jongerenorganisatie van GroenLinks, DWARS, vindt dat de kerncentrale die demissionair premier Mark Rutte (VVD) in Groningen wil bouwen beter in Den Haag gebouwd kan gaan worden. Dat laat DWARS dinsdagavond weten.

“Kerncentrales zijn de perfecte manier om de klimaatdoelen van 2030 niet te halen, precies zoals de VVD dat graag wil”, zegt voorzitter Anne Veldkamp van DWARS Groningen. “Het grote voordeel is dat het veel te lang duurt om ze te bouwen, kernenergie vele malen duurder is dan zon en wind, en dat het radioactief afval produceert.”

Afgelopen zondagavond liet Rutte tijdens het RTL Verkiezingsdebat weten dat een mogelijke tweede kerncentrale in ons land in Groningen gerealiseerd kan gaan worden. Vicevoorzitter Gijs van de Merbel van DWARS vindt echter dat die eer niet voor Groningen moet zijn. “Omdat het regeringsbeleid van de afgelopen tien jaar zo fantastisch is geslaagd in het verdubbelen van de dakloosheid, het afbreken van de verzorgingsstaat en het vertragen van de vaccinatiecampagne gunnen wij het Den Haag om deze geweldige kerncentrale zelf in de achtertuin te hebben.” DWARS gaat er vanuit, vanwege het enthousiasme van de VVD over kernenergie, dat Rutte het geen probleem vindt om kernreactors te bouwen in de Randstad.