Duik in Piccardthofplas voor goede doel: “Krijg jij maar eens een Afrikaan in ijskoud water”

nieuws

Foto: Hulshoff Kuijpens Fotografie

Een duik nemen in de ijskoude Piccardthofplas. Issiaga Soumah deed het zaterdag voor het goede doel.

“Het was een groot succes”, vertelt Astrid Soumah. “Het was een ludieke actie die eigenlijk het startpunt markeert om zoveel mogelijk geld in te zamelen om een multifunctioneel educatief centrum te bouwen in het dorp Bakia, in het Afrikaanse Guinee. Gisteravond stond de teller op 1.790 euro, zojuist heb ik weer even gekeken en inmiddels hebben we al 2.300 euro opgehaald. Dus helemaal super.”

Multifunctioneel educatief centrum

Uiteindelijk is er om het centrum, met voorschoolse kinderopvang, muziek en kunstencentrum en grootkeuken, te bouwen ongeveer 60.000 euro nodig. “Ja, we denken 60.000 tot 70.000 euro nodig te hebben. Maar wellicht dat de kosten nog wat hoger liggen omdat er ook tekeningen gemaakt moeten worden en ontwerpen uitgedacht moeten worden.” Het geld gaat naar de Stichting Bakiadi. Deze stichting werd vorig jaar opgericht door Issiaga, die geboren werd in Bakia. Sinds 2014 woont hij in Groningen en geeft hij Afrikaanse dans en djembéworkshops op scholen en kinderdagverblijven en evenementen.

“Zie maar eens een Afrikaan in ijskoud water te krijgen”

“De workshops zorgen ervoor dat veel kinderen blij worden gemaakt, en hij wil de kinderen in zijn geboortedorp ook blij maken. Maar dat is in deze coronatijd nogal een opgave. Je kunt niet mensen gaan mobiliseren omdat je dan al snel over een evenement spreekt. Het idee om een duik te nemen in de Piccardthofplas ontstond nadat ik een filmpje had binnengekregen van iemand die door de sneeuw rolt. Zoiets zouden wij ook kunnen doen, was toen de gedachte en zo ontstond het idee voor de Piccardthofplas. En extra bijzonder, zie jij maar eens een Afrikaan in het koude water te krijgen. Dat gaat je echt niet lukken. Issiaga deed het. Ook zonder enige voorbereiding. Ik kan je verzekeren dat er niet stiekem geoefend is door een koude douche te nemen in de aanloop naar de actie.”

De actie van zaterdag moet volgens Astrid beschouwd worden als een ludieke start. Meer informatie over de stichting is te vinden op deze website.