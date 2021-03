Drukte op Grote Markt bij campagnedag Forum voor Democratie (foto’s)

nieuws

Foto: Jens Vos

Een bezoek van Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet aan de Grote Markt Groningen, voor de campagne van de partij voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen, heeft voor veel belangstelling gezorgd.

Enkele honderden mensen kwamen kijken en luisteren naar wat de FvD-voorman te zeggen had tegen de Groningers.

Baudet ging in zijn toespraak voornamelijk in op zijn weerstand tegen de coronamaatregelen en de manier waarop wetenschappers erover berichtten. Onwaarheden vanuit de media, over zowel het coronavirus, als over immigratie en de klimaatcrisis, passeerden de revue. Daarnaast stelde Baudet dat de regering heeft gefaald bij de compensatie van aardbevingsschade aan inwoners van de provincie.

Tekst gaat verder onder de foto



Foto: Jens Vos

Klein tegenprotest

Er was een kleine hoeveelheid mensen op de campagnedag afgekomen om tegen Baudet te protesteren. Daardoor ontstond enige commotie, waarbij de politie ingreep. Baudet noemde de tegendemonstranten ‘Japanse soldaten, die niet willen erkennen dat de Tweede Wereldoorlog voorbij was’.

Er werd één demonstrant aangehouden, omdat deze naar het podium wilde lopen. Ook ontstond er wat commotie, toen een FvD’er een megafoon wilde afpakken van één van de tegenprotestanten. Naar verluidt zou dit gaan om oud-bobsleeër Arend Glas.



Foto: Anneloes Struik