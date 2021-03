Drafbaan blij met politieke partijen die pleiten voor onderzoek behoud in Stadspark

nieuws

Foto: Bas Huybers

De Koninklijke Harddraverij en Ren Vereniging Groningen is blij dat zes partijen in de gemeenteraad pleiten voor een nieuw onderzoek of de Drafbaan wel moet verdwijnen uit het Stadspark.

Maandagmiddag werd bekend dat de VVD, de Stadspartij, 100% Groningen, CDA, PVV en Student & Stad willen dat het College opnieuw onderzoek gaat doen of de Drafbaan moet verdwijnen. Daarvoor hebben ze schriftelijke vragen ingediend. Aanleiding is een conceptvisie waaruit blijkt dat het nieuwe Stadspark voor zowel kleine als grote evenementen gebruikt kan gaan worden. De fracties stellen dat de drafsport één van de activiteiten is die prima in het Stadspark kan blijven en dat dit past binnen de conceptvisie.

“Raad kreeg niet de mogelijkheid om kritisch te zijn”

“Ja, we zijn hier heel blij mee”, zegt Kees de Bock van de KHRV. “Op 9 september besloot de gemeenteraad dat de huur van de drafbaan per 1 januari werd opgezegd. Wij vonden toen al dat de raad heel summier geïnformeerd was. Dat was ook echt onze beleving. Wij hebben ons echt verbaasd over het spel dat tussen het College en de gemeenteraad gespeeld werd. De gemeenteraad kreeg bijvoorbeeld pas op 7 september de financiële cijfers aangereikt, op 8 september hebben wij als KHRV dit proberen te weerleggen, maar het was gewoon te kort dag. De gemeenteraad kreeg niet de mogelijkheid om kritisch te zijn. Nu hebben ze die tijd wel gehad, en nu kan men ook kritisch reageren. Daar zijn we blij mee, ook vanwege het feit dat het breed gedragen wordt. Het is nog geen meerderheid, maar je moet ergens beginnen.”

Onderzoek

Eén van de argumenten om de Drafbaan in Groningen te sluiten is dat de drafsport tanende is. “In grote lijnen hebben ze gelijk, dat ga ik niet ontkennen. Maar in de jaren voor de coronacrisis liep het niet zo slecht. Door publiciteit lukte het om twee keer zoveel omzet te genereren en twee keer zoveel publiek te trekken. Wij zijn in ieder geval bereid om een jas aan te trekken die ons past.” De politieke partijen willen dat er onderzoek gedaan wordt naar welke kosten er gemaakt worden voor het verwijderen van de drafbaan. En ze willen weten welke kosten gemaakt moeten worden voor een herstel van de sintelbaan als deze ook gebruikt kan worden voor andere evenementen.