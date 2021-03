Dorpshuis Garmerwolde: “Heel blij met extra subsidie van provincie”

nieuws

Foto: Dorpshuis Garmerwolde

Bij dorpshuis De Leeuw aan de Oude Rijksweg in Garmerwolde wordt maandag verheugd gereageerd op het nieuws dat de provincie een eenmalige subsidie beschikbaar stelt voor dorps- en buurthuizen in de provincie Groningen.

“Ik had het nieuws nog niet gehoord”, vertelt Ben de Jonge, die al ruim tien jaar actief is binnen het dorpshuis. “Maar we zijn hier wel heel erg blij mee. We zijn ondertussen alweer maanden dicht vanwege de coronamaatregelen. Als je dicht bent ontvang je ook geen inkomsten en daar komt nog eens bij dat een dorpshuis per definitie ook niet gemaakt is om winst te maken. Gelukkig hebben wij wel wat kleine reserves maar nu het allemaal best lang duurt, komt de bodem daarvan snel in zicht.”

“Een handje helpen”

Het beschikbaar stellen van een subsidie van 2,5 ton werd maandagmiddag bekendgemaakt door gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) van Leefbaarheid. Voor elk dorpshuis- of buurthuis is er eenmalig een maximumbedrag van 1.250 euro beschikbaar. “Dorps- en buurthuizen behoren tot de organisaties die onder druk staan door de coronacrisis”, laat Van Dekken weten. “Tegelijkertijd spelen zij een belangrijke rol bij het opvangen van de maatschappelijke gevolgen van deze crisis in de samenleving. Met een bijdrage uit het coronafonds kunnen dorps- en buurthuizen een tegemoetkoming in de kosten ontvangen die zij gemaakt hebben voor bijvoorbeeld het coronaproof maken van een gebouw. Op deze manier helpen wij hen een handje in deze lastige periode.”

Kosten lopen door

Volgens De Jonge helpen alle beetjes. Ook omdat de kosten van een dorpshuis wel doorlopen. “Een gebouw kan dan gesloten zijn, maar bepaalde kosten lopen altijd door. Denk bijvoorbeeld aan de verzekering, de onderhoudskosten maar ook de schoonmaakkosten. Je maakt toch regelmatig schoon om het gebouw netjes te houden. En daarnaast hebben we twee weken geleden bij de winterse omstandigheden de kachel iets hoger gestookt omdat je op dat vlak geen problemen wilt.”

Belangrijke maatschappelijke functie

Dat gedeputeerde Van Dekken zegt dat dorpshuizen een belangrijke rol vervullen in het opvangen van de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis is iets wat De Jonge beaamt. “In ons dorpshuis bepalen de bewoners de activiteiten. Het is de plek waar ze elkaar ontmoeten, waar de sociale cohesie plaatsvindt. Door deze crisis zien we dat mensen die tot de risicogroep behoren al maanden thuis zitten waardoor vereenzaming plaatsvindt. Hier in Garmerwolde is het dorpshuis toch wel de plek waar men elkaar ontmoet.”