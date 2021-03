“Door dit soort zaken te behouden is de stad veiliger”

Verschillende zaken, waaronder het Platformtheater en muziekcafé Lola, moeten sluiten door de coronacrisis. Nachtburgemeester Merlijn Poolman maakt zich zorgen dat er nog meer zal verdwijnen.

Het Platformtheater moet door de coronacrisis na ruim 34 jaar haar deuren voorgoed sluiten. In het theater aan het Boterdiep konden feesten georganiseerd worden en werden ruimtes verhuurd aan onder andere muziek- en dansgezelschappen. Door de coronamaatregelen kon dit vorig jaar vaak niet doorgaan. Muzikant Hans Kaldeway huurde samen met zijn vrouw 19 jaar lang een ruimte in het Platformtheater. Nu is hij druk bezig om een pand op het Suikerunieterrein om te bouwen. Hij was er al bang voor dat het theater zou verdwijnen. “Het is ontzettend jammer. Natuurlijk voor mij en mijn vrouw, maar ook voor de stad Groningen. Het Platformtheater is toch een unieke, iconische locatie. Wie heeft daar niet ooit eens een feest gehouden? Er was altijd wat te doen.”

Maarten Noorman, dansleraar bij dansschool Cariño, gaat het theater ook missen. “Ik denk dat het Platformtheater heel veel betekend heeft voor mensen in de stad. Voor mij persoonlijk is het jammer omdat dit het einde is van salsalessen geven in het Platform. Dat voelt toch wel als het einde van een tijdperk. We hebben meegemaakt dat een collega van mij hier getrouwd is, we hebben te maken gehad met een uitvaart, de Stadskerk heeft hier diensten gehouden… Naast dat er voor ons persoonlijk iets verdwijnt, verdwijnt er ook iets wat voor Groningers ontzettend belangrijk is. Dat is ontzettend jammer.”

Nachtburgemeester Merlijn Poolman vindt het ‘eeuwig zonde’ dat de zaken verdwijnen. “Lola was de perfecte plek voor bandjes om voor het eerst voor het publiek te spelen. Dat soort plekken, waar allemaal subculturen komen die verder in de stad niet echt een plek hebben, die zijn uniek. Ik vind dat echt heel jammer. Ik weet dat heel veel zalen en kroegen een worst voorgehouden krijgen dat het straks weer kan, maar ondertussen lopen alle kosten door. De overheidssteun is abominabel. Met dit perspectief wordt het wel heel erg moeilijk. Ik vrees dat er de komende tijd nog meer om gaat vallen.”

Veiligheid

Hij denkt dat er snel een noodfonds moet komen voor zaken die het echt niet gaan redden. “Mensen moeten beseffen dat je door dit soort zaken te behouden een soort levendigheid creëert in de stad. Dat zorgt ervoor dat als mensen ’s avonds buiten staan te roken of iets te doen, er ook een sociale controle is waardoor het veiliger is. Je hebt er op lange termijn veel meer voordelen aan dan alleen maar dat het leuk is, maar ook voor de veiligheid en de gezelligheid van de stad is het heel belangrijk.”