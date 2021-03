“Door de coronacrisis ben ik 16 maanden met mijn rijbewijs bezig geweest, maar ik heb hem!”

nieuws

Vince Haak bij de lesauto van Hans Slager Rijschool Ten Boer. Foto: Hans Slager

Hij kan zijn geluk niet op: Vince Haak uit Ten Boer. Deze week kon hij eindelijk afrijden voor zijn autorijbewijs, nadat dit door de coronamaatregelen diverse keren uitgesteld moest worden.

“Ja, ik ben echt super blij”, vertelt Vince. “Toevallig was ik net bezig om mijn rijbewijs aan te vragen zodat ik deze binnenkort kan ophalen. Maar inderdaad, mijn verhaal is nogal bijzonder. Ik denk dat ik in november 2019 begonnen ben met rijlessen bij Hans Slager Rijschool in Ten Boer. Toen hadden we nog nooit van corona gehoord. Tot maart 2020 heb ik op structurele basis lessen gevolgd en toen kwam de lockdown en kwam alles stil te liggen. Later in het voorjaar kwamen er wat versoepelingen en heb ik weer wat rijlessen gehad maar omdat er toen geen zicht was op een examen ben ik weer gestopt. Toen dat wel weer kon waren er de zomervakanties waarbij zowel ik als Hans een periode weg was. Toen het weer kon scheurde ik mijn enkelband. Toen het weer kon ben ik weer begonnen met lessen maar al snel daarna kwam de tweede lockdown. Dus ja, mijn verhaal is nogal bijzonder.”

Geweldig nieuws

“Ja, het is een heel bijzonder verhaal”, vertelt Hans Slager. “Zijn examen is ook drie keer uitgesteld en deze week kon het bij de vierde keer doorgaan. Hij heeft het in één keer gehaald, dus echt geweldig nieuws.” Het is niet de enige reden waarom Slager blij is. Sinds vorige week woensdag mag hij weer aan het werk. “Ik ben woensdag met een grote glimlach in de auto gaan zitten. We kunnen weer verder en de onrustige nachten waarbij je ligt te woelen, die zijn voorbij.”

“Ik wil goede lessen aanbieden”

De rijschoolhouder heeft het sinds vorige week ook druk. “Bij heel veel studenten heeft het lessen een lange tijd stilgelegen. En je ziet toch dat je dan weer even tijd nodig hebt om er in te komen. Vince heeft bijvoorbeeld vorige week nog 7 uur aan lessen gevolgd om deze week af te kunnen rijden. En zo zijn er meer studenten. Maar ondertussen staan er ook nieuwe studenten te wachten die het autorijden graag willen leren. Wel heb ik met mezelf afgesproken om mij niet over de kop te gaan werken. Ik wil graag mijn studenten goede en inhoudelijke lessen bieden. Niemand heeft iets aan een vermoeide rijschoolhouder.”

“De gesprekken over voetballen ga ik missen”

Vince is ondertussen blij met rijschoolhouder Hans. “Het is een heel goed adres. Het traject dat ik gevolgd heb is bijzonder. Maar hij is altijd eerlijk en realistisch tegen mij geweest. Het werkte voor mij heel rustgevend. En nu het roze papiertje binnen is ga ik het denk ik ook wel een beetje missen. Zeker de gesprekken die we hadden over het voetballen.” Vince antwoordt negatief op de vraag of er al een auto gekocht is. “Haha, nee. Ik ga de komende tijd in de auto van mijn moeder rijden. Wat ervaring op doen. Dat zal vast goed komen.”