“Donderdag wordt onstuimig met bij zee een stormachtige zuidwester”

Het wordt een enigszins herfstachtige week met regen en op donderdag een stormachtige wind. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is het bewolkt”, vertelt Kamphuis. “In de ochtend is het droog maar in de loop van de middag volgt lichte regen en tegen de avond volgt meer neerslag. Bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2, wordt het 7 graden. In de nacht naar dinsdag valt er af en toe regen en komt de minimumtemperatuur op 5 graden te liggen.”

“Dinsdagochtend trekt de regen weg, in de middag is het droog en laat de zon zich zo nu en dan even zien. Het wordt ook dan 7 graden. Vanaf woensdag wordt het een beetje herfstachtig met soms veel regen en een flink aantrekkende wind. Vooral op donderdag is het erg onstuimig met bij zee een stormachtige zuidwester. De temperatuur ligt op deze dagen rond de 8 of 10 graden. Ook daarna houdt het wisselvallige weer aan. Qua temperatuur verandert er weinig. Voor de lente moeten we dus nog even geduld hebben.”