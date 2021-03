“Donderdag kans op zware tot zeer zware windstoten tot 100 kilometer per uur”

nieuws

Het gaat donderdag een onstuimige dag worden waarbij we rekening moeten gaan houden met een windkracht 8 of 9. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag begint de dag met wat zon, maar al snel neemt de bewolking toe”, vertelt Kamphuis. “Wel blijft het tot in de namiddag droog. Tegen de avond gaat het regenen. De maximumtemperatuur komt op 7 graden te liggen. De wind is zuidelijk en neemt in de loop van de dag toe naar windkracht 5. In de nacht naar donderdag is er kans op veel regen. De minimumtemperatuur ligt op 7 of 8 graden. De wind haalt aan naar een windkracht 6.”

“Donderdag is het onstuimig met in de ochtend een harde zuidwester, windkracht 7. Daarbij is er kans op zware tot zeer zware windstoten tot 100 kilometer per uur. Langs de Wadden komt er een stormachtige wind te staan, mogelijk enige tijd storm, windkracht 8 tot 9. In de loop van de middag een iets luwende wind tot windkracht 5 of 6 en draaiend naar het westen tot zuidwesten. Verder kans op een enkele bui en breekt vooral later op de dag de zon soms door. Het wordt 10 graden.”

Vrijdag en ook tijdens het weekend blijft het stevig waaien en vallen er dagelijks een paar buiten, soms met kans op hagel bij temperaturen rond de 8 graden.”