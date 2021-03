Donar weet weer geen indruk te maken

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar weet nog steeds geen indruk te maken in de Dutch Basketball League. Tegen nieuwkomer The Hague Royals, dat tot nu toe slechts één wedstrijd heeft gewonnen, wonnen de Groninger basketballers donderdagavond in Den Haag slechts met 53-67.

Donar, nog steeds zonder Koenis en Justin Watts, maar wel weer met Leon Williams, speelde in het eerste kwart zeer zwak. Schoten vielen niet en Donar had veel moeite met de verdediging van de thuisploeg. Na 10 minuten spelen stond The Hague Royals dan ook voor met 19-15. In het tweede kwart wisten de Hagenaars slechts 6 punten te scoren, terwijl Donar er 14 maakte. De ruststand werd daarmee 25-29.

In het derde kwart vielen de schoten bij Donar wel. Mede door 5 driepunters liepen de Groningers uit naar 38-54 na 30 minuten spelen. Het laatste kwart was weer niet best, getuige de slechts 13 punten voor Donar.

Topscorers bij Donar waren Jarred Ogungbemi-Jackson en Davonte Lacy met beiden 13 punten. Bij The Hague Royals was Eric Kibi topscorer met eveneens 13 punten.

Donar blijft op de tweede plaats staan in de Dutch Basketball League met 16 punten uit 9 wedstrijden. Koploper Leiden heeft evenveel punten, omdat het donderdag na een verlenging verrassend verloor van Heroes Den Bosch.