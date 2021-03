Donar verliest van Leiden

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond in Leiden met 96-91 verloren van ZZ Leiden.

Bij deze wedstrijd tussen koploper Leiden en de nummer 2, Donar, speelden zowel Thomas Koenis als Justin Watts weer mee. Er werd flink gescoord in deze wedstrijd: na het eerste kwart was het 26-28, bij rust 55-44. In het derde kwart liep Leiden aanvankelijk uit naar 16 punten, en Donar wist de schade aan het eind van het kwart terug te brengen tot 7: 75-68. In het laatste kwart kwam de zege voor de thuisploeg niet meer in gevaar.

Topscorers bij Donar waren Jarred Ogungbemi-Jackson met 18 punten, Davonte Lacy en Juwann James met beiden 16 punten en Henry Caruso met 12 punten.

Donar blijft op de tweede plaats staan in de Elite A met 20 punten uit 13 wedstrijden. ZZ Leiden heeft 4 punten meer, maar ook een wedstrijd meer gespeeld.