Donar op dreef tegen Almere

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft donderdagavond in Almere met speels gemak gewonnen van Almere Sailors. Het werd tegen de ploeg, waar woensdag de coach werd weggestuurd, liefst 48-120.

In oktober wonnen de Groninger basketballers ook al met ruime cijfers van de nieuwkomer op het hoogste niveau, met 124-64. Donderdag was Donar nog steeds een paar maten te groot. Na het eerste kwart was het al 10-29, waarbij 15 punten voor rekening kwamen van Henry Caruso. In het tweede kwart wist Donar slechts 9 punten uit te lopen. De ruststand was 27-55. Het derde kwart werd een driepuntersfestijn, met 6 rake afstandsschoten voor Donar en 2 voor de thuisploeg. Aan het eind van het kwart was het al 37-88. Al na 2 minuten in het laatste kwart doorbrak Nesta Agasi met een dunk de 100-puntengrens. Het verschil werd tot het slotsignaal alleen maar groter.

Er was in de hele wedstrijd overigens veel speeltijd voor de jeugdspelers van Donar. Opvallend waren daarbij het goede spel en de 10 punten in het laatste kwart van Sheyi Adetunji, die ook alleen in het vierde kwart in actie kwam.

Topscorers bij Donar waren Damjan Rudež en Will Moreton met beiden 17 punten, Juwann James met 16 punten en Henry Caruso met 15 punten. Willem Brandwijk had een ‘double-double’ met 14 punten en 10 rebounds. Bij Almere Sailors was Dante Lombardi topscorer met 19 punten.

Met deze wedstrijd besloot Donar de reguliere competitie, waarbij de ploeg eindigde op de tweede plaats. De Groningers starten komende zondag in de Elite A met een uitwedstrijd in Den Bosch tegen Heroes Den Bosch.