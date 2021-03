Donar ook onderuit tegen Den Helder

sport

Juwann James (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zaterdagavond in eigen huis verloren van Den Helder Suns. Het werd na verlenging 100-102.

Ook nu weer kwam Donar aanvankelijk moeilijk tot scoren, terwijl de gasten een strakke verdediging hanteerden. Na het eerste kwart (13-17) liep Den Helder Suns uit tot 30-41 bij rust. In het derde kwart kwam Donar snel terug, en aan het eind van het kwart was het verschil nog maar één punt: 61-62.

In het vierde kwart liepen de gasten aanvankelijk weer uit, tot 65-75. Daarna kropen de Groningers weer dichterbij, en na 40 minuten spelen was het 88-88. In de verlenging eiste Davonte Lacy de hoofdrol op met 8 punten, maar toch trok Den Helder Suns aan het eind van de verlenging de wedstrijd naar zich toe. Een driepuntsschot van Jarred Ogungbemi-Jackson in het eindsignaal ging niet door het netje: 100-102.

Topscorers bij Donar waren Jarred Ogungbemi-Jackson met 31 punten en Davonte Lacy met 22 punten. Bij Den Helder Suns was Stan van den Elzen topscorer met 32 punten.

Donar heeft nu de afgelopen 3 wedstrijden verloren. De ploeg van coach Ivan Rudež blijft op de derde plaats staan in de Elite A en heeft 20 punten uit 15 wedstrijden.