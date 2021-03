Donar onderuit tegen Feyenoord

sport

Donar-speler Juwann James (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zaterdagavond de voorlaatste wedstrijd in de reguliere competitie verloren. In MartiniPlaza gingen de Groninger basketballers onderuit tegen Feyenoord Basketbal, met 67-85.

Donar, nog steeds zonder Thomas Koenis en Justin Watts, had het vanaf het begin moeilijk tegen de nummer 4 van de competitie. Vooral Coen Stolk was met drie driepunters in het eerste kwart een plaaggeest. Via 10-22 eindigde het eerste kwart bij de stand 15-23. In het tweede kwart wist Donar de tegenstander lange tijd van het scoren af te houden, en bij rust had Donar een voorsprong van 1 punt: 33-32.

Na rust bleef het spannend, en aan het eind van het derde kwart was de voorsprong vergroot tot 2 punten: 56-54. In het laatste kwart stortte de ploeg van coach Ivan Rudež in elkaar. Halverwege het kwart was het al 62-70, en daarna werd het verschil alleen maar groter.

Topscorers bij Donar waren Jarred Ogungbemi-Jackson en Davonte Lacy met beiden 12 punten. Topscorer bij Feyenoord was Coen Stolk met 23 punten.

Donar staat op de tweede plaats in de Dutch Basketball League met 16 punten uit 10 wedstrijden. De laatste wedstrijd in de reguliere competitie van Donar is komende donderdag, in Almere tegen de Almere Sailors.