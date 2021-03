Donar na rust langs Den Bosch

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar is de competitie in de Elite A zondagmiddag begonnen met een 68-81 uitoverwinning in Den Bosch tegen Heroes Den Bosch.

Lange tijd keken de Groninger basketballers tegen een achterstand aan. In het eerste kwart kwam Donar zelfs met 23-8 achter te staan. Aan het eind van het kwart was het verschil nog steeds ruim: 27-18. In het tweede kwart kwam Donar aanvankelijk terug tot 31-27, maar daarna werd het verschil toch weer groter. De ruststand was 45-35.

In het derde kwart liep de thuisploeg eerst uit tot 54-38, maar daarna kwam Donar ijzersterk terug. De Groningers legden een run van liefst 0-21 op de vloer, waardoor de achterstand werd veranderd in een 54-59 voorsprong. Aan het eind van het kwart was het nog zeer spannend: 60-61. In het laatste kwart kon Den Bosch geen potten meer breken en liep Donar gemakkelijk uit.

Uitblinker bij Donar was Jarred Ogungbemi-Jackson, die niet eens in de basis stond, maar wel 31 punten scoorde. Damjan Rudež kwam tot 14 punten. Bij Heroes was DeMario Mayfield topscorer met 18 punten.

Donar staat samen met Landstede Hammers uit Zwolle en ZZ Leiden aan kop in de Elite A met 20 punten.